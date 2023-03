Spread Btp - Bund in calo in avvio sotto i 180 punti (Di giovedì 2 marzo 2023) Lo Spread tra Btp e Bund apre in calo. Il differenziale è sotto i 180 punti (179,8) dagli oltre 185 della chiusura. Stabile il rendimento del decennale italiano al 4,55%. . 2 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Lotra Btp eapre in. Il differenziale èi 180(179,8) dagli oltre 185 della chiusura. Stabile il rendimento del decennale italiano al 4,55%. . 2 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Spread Btp-Bund in calo in avvio sotto i 180 punti: Il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,5% - infoiteconomia : Bce e tassi: il tedesco Nagel (Bundesbank) agita la minaccia contro spread e BTP - nogovdraghi : LO SAPREMO NEL BOARD BCE PREVISTO IL 16 MARZO. NEL FRATTEMPO I MERCATI HANNO GIA INIZIATO A PREZZARE I RENDIMENTI… - SpeculaThor : RT @lauranaka: 1/Il falco della Bce e presidente della Bundesbank Joachim Nagel si era fatto già notare in Italia per le sue dichiarazioni… - infoiteconomia : Spread Btp-Bund: risale oltre 185 punti, rendimento al 4,5% -