(Di giovedì 2 marzo 2023) "Ho sempre sostenuto che il mondo dellonon vada misurato solo in base alle medaglie conquistate ma anche per la produzione di spazi di economia. Logenera anche unnon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Sport, Pancalli: 'Piattaforma Delta analizza valore pubblico degli investimenti': (Adnkronos) - 'Il progetto dell’I… - TV7Benevento : Sport, Pancalli: 'Piattaforma Delta analizza valore pubblico degli investimenti' - - TV7Benevento : Sport: Pancalli, 'Piattaforma Delta analizza valore pubblico degli investimenti' - - TV7Benevento : Sport: Abodi, 'forse un giorno Coni e Cip insieme' - - creditosportivo : “Lo #Sport non va valutato solo dal punto di vista economico e finanziario ma anche per l’impatto sociale che riesc… -

Logenera anche un valore pubblico non misurabile e non percettibile nell'immediato ma è ... Lo ha dichiarato il presidente del Comitato Paralimpico italiano, Luca, in occasione della ...Presenti anche il ministro per loe per i giovani Andrea Abodi e i presidenti di Coni, Cip ee Salute, rispettivamente Giovanni Malagò, Lucae Vito Cozzoli. A partire dal mese di ...... Sottosegretario alla Difesa, Luca, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, Sandro di Girolamo , Presidente Fispic - Federazione ItalianaParalimpici per Ipovedenti e Ciechi, ...

Sport, Pancalli: 'Piattaforma Delta analizza valore pubblico degli investimenti' Tiscali Notizie

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – “Ho sempre sostenuto che il mondo dello sport non vada misurato solo in base alle medaglie conquistate ma anche per la produzione di spazi di economia. Lo sport genera anc ...Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – “Ringrazio Pancalli per il lavoro che ha fatto per il Comitato Italiano paralimpco. Forse un giorno riusciremo a ricongiungere i due mondi. Declineremo la normalità, magar ...