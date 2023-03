Sport, Malagò: “Piattaforma Delta dell’Ics un unicum per sostenibilità” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Piattaforma Delta dell’Istituto del Credito Sportivo va nella direzione di un’analisi, non solo finanziaria, dei progetti per lo Sport. Questo tipo di analisi è un unicum nel nostro mondo e rappresenta un valore aggiunto. Sposiamo in pieno questa iniziativa perché spesso, quando ci sottopongono nuovi progetti, rileviamo delle problematiche finanziarie. La sostenibilità non è solo economica ma anche sociale e ambientale”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, collegato in video in occasione della presentazione della nuova Piattaforma Delta dell’Ics che permetterà una valutazione del ritorno sociale dell’investimento, integrando i parametri economico-finanziari. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ladell’Istituto del Creditoivo va nella direzione di un’analisi, non solo finanziaria, dei progetti per lo. Questo tipo di analisi è unnel nostro mondo e rappresenta un valore aggiunto. Sposiamo in pieno questa iniziativa perché spesso, quando ci sottopongono nuovi progetti, rileviamo delle problematiche finanziarie. Lanon è solo economica ma anche sociale e ambientale”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni, collegato in video in occasione della presentazione della nuovache permetterà una valutazione del ritorno sociale dell’investimento, integrando i parametri economico-finanziari. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Sport, Malagò: 'Piattaforma Delta dell'Ics un unicum per sostenibilità' - News24_it : Sport, Malagò: 'Piattaforma Delta dell'Ics un unicum per sostenibilità' - fisco24_info : #Sport, Malagò: 'Piattaforma Delta dell'Ics un unicum per sostenibilità': (Adnkronos) - 'Sposiamo in pieno questa i… - creditosportivo : “Grazie agli amici del Credito Sportivo. C’è piena sintonia nel nostro lavoro e la piattaforma #DELTA che si presen… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILANO-CORTINA - Malagò: 'San Siro sarà il punto fermo dei Giochi' -

Ics lancia 'Delta': piattaforma per valutare il ritorno sociale dello sport Presenti anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi e i presidenti di Coni, Cip e Sport e Salute, rispettivamente Giovanni Malagò, Luca Pancalli e Vito Cozzoli. A partire dal mese di ... Basket: Fip, al lavoro per presentare la candidatura al torneo preolimpico di 3 3 Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto in apertura di Consiglio facendo il punto sullo stato dello sport italiano. Il presidente federale si è congratulato con i ct Gianmarco Pozzecco e ... Malagò: 'Non sono preoccupato per San Siro, resta un punto fermo' "Preoccupato per San Siro Leggo le notizie, non sono preoccupato. San Siro è comunque un punto fermo a prescindere dalle scelte dei club. A tre anni dall'evento sono altri i punti di preoccupazione". Presenti anche il ministro per loe per i giovani Andrea Abodi e i presidenti di Coni, Cip ee Salute, rispettivamente Giovanni, Luca Pancalli e Vito Cozzoli. A partire dal mese di ...Il presidente del Coni Giovanniè intervenuto in apertura di Consiglio facendo il punto sullo stato delloitaliano. Il presidente federale si è congratulato con i ct Gianmarco Pozzecco e ..."Preoccupato per San Siro Leggo le notizie, non sono preoccupato. San Siro è comunque un punto fermo a prescindere dalle scelte dei club. A tre anni dall'evento sono altri i punti di preoccupazione". Figura, all'Icelab di Bergamo un workshop internazionale tra i Centri ... FISG