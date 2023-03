Sport | Calvosa OpenEconomics | ' con Delta l' Ics premia clienti con indici Esg più elevati”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - “La piattaformache viene presentata oggi dall'Istituto per il Creditoivo è il punto di arrivo di un lavoro molto alto articolato che è durato un anno. Con questa piattaforma l'Ics va molto oltre gli obblighi e si spinge in una strategia di compliance che coinvolge imettendo insieme un sistema automatico, avanzato, robusto di calcolo del rischio non finanziario dei crediti e del ritorno sociale degli investimenti ottenuti da questi crediti. Inoltre si spinge ulteriormente avanti nel nell'incorporare i benefici che registra attraverso questa piattaforma nelle politiche di credito di quest'istituto, concedendo uno sconto sul costo della provvista aiparticolarmente virtuosi, cioè a quelli che producono più benefici per la collettività e a quelli che hanno un rating ...