SPID: si avvicina la fine, ecco il nuovo servizio che lo sostituirà (Di giovedì 2 marzo 2023) Novità in arrivo per i possessori di SPID – che ormai sono veramente tanti – come aveva accennato il Governo in carica, che è fermamente intenzionato a cambiare questo sistema e a porre un freno già nel giro di un paio di mesi. Scopriamo tutto all’interno dell’articolo di oggi! Come tutti oramai sappiamo bene, lo SPID nasce con l’idea di semplificare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ed a rendere più fruibile l’accesso a servizi che altrimenti sarebbero dovuti essere espletati solo tramite accesso fisico agli opportuni sportelli. Quello che il governo vuole fare, è sostituire tutto il sistema SPID con l’Identità Digitale Nazionale. Questo sistema dovrebbe essere gestito direttamente dallo Stato, con lo scopo di semplificare la vita digitale dei cittadini, aumentarne la sicurezza, rendere più accessibili i servizi digitali ... Leggi su blowingpost (Di giovedì 2 marzo 2023) Novità in arrivo per i possessori di– che ormai sono veramente tanti – come aveva accennato il Governo in carica, che è fermamente intenzionato a cambiare questo sistema e a porre un freno già nel giro di un paio di mesi. Scopriamo tutto all’interno dell’articolo di oggi! Come tutti oramai sappiamo bene, lonasce con l’idea di semplificare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ed a rendere più fruibile l’accesso a servizi che altrimenti sarebbero dovuti essere espletati solo tramite accesso fisico agli opportuni sportelli. Quello che il governo vuole fare, è sostituire tutto il sistemacon l’Identità Digitale Nazionale. Questo sistema dovrebbe essere gestito direttamente dallo Stato, con lo scopo di semplificare la vita digitale dei cittadini, aumentarne la sicurezza, rendere più accessibili i servizi digitali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeliaQuinn740 : RT @1N0MONACI: #laPeggiore_DESTRA_diSempre al governo. Per l'Italia si avvicina il medioevo. Non capisco perché rottamare un servizio facil… - 1N0MONACI : #laPeggiore_DESTRA_diSempre al governo. Per l'Italia si avvicina il medioevo. Non capisco perché rottamare un servi… - LaganFrancesca : Spid, la scadenza di aprile si avvicina. Che ne sarà dell’identità digitale degli italiani? - GianniVaretto : RT @LaStampa: Spid, la scadenza di aprile si avvicina. Che ne sarà dell’identità digitale degli italiani? - skepticaldog191 : RT @LaStampa: Spid, la scadenza di aprile si avvicina. Che ne sarà dell’identità digitale degli italiani? -