Spezia | ecco il report dal campo in vista del Verona Intanto i tifosi caricano l’ambiente

(Di giovedì 2 marzo 2023) Loè atteso da un periodo delicato che dirà tanto per il futuro del club in Serie A. Il club ligure nel prossimo turno di campionato riceverà l’Hellasin un match che dirà molto in chiave salvezza. La squadra di Semplici viene da un momento estremamente complicato, attutito dal pareggio in terra friulana con l’Udinese grazie a Nzola. La vittoria però per la squadra allenata dall’ex Spal e Cagliari manca da quasi due mesi: era il 15 gennaio quando Gyasi e compagni espugnarono l’Olimpico di Torino contro Juric. Da quel momento la squadra ha collezionato oltre all’eliminazione in Coppa Italia avvenuta per mano dell’Atalanta, 4 sconfitte e due pareggi. Nella seduta di giovedì 2 marzo sono arrivati al centro sportivo dellotanti sostenitori che hanno voluto caricareper il match fondamentale ...