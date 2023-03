Speed skating | Mondiali Heerenveen 2023 | assegnati quattro titoli Ghiotto d’argento sui 5000

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si sono aperti oggi sulla pista Thialf di, nei Paesi Bassi, isu singole distanze di: inizio col botto per l’Italia dato che nell’unica gara con azzurri presenti, imaschili, è arrivato l’argento di Davide. Sulla medesima distanza 15° Andrea Giovannini. Neimetri maschili oro per il padrone di casa neerlandese Patrick Roest, primo in 6:08.94, davanti all’azzurro Davide, secondo in 6:11.12, a 2.18. Bronzo per il belga Bart Swings, terzo in 6:13.06, a 4.12, mentre si classifica 15° Andrea Giovannini in 6:26.52, a 17.58. Nei 3000 metri femminili titolo iridato per la norvegese Ragne Wiklund, che conquista la medaglia d’oro in 3:56.86, beffando la padrona di casa neerlandese ...