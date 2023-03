Sparò all’amico del rivale in amore e ferì anche una ragazza | arrestato 22enne

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer vendicare un presunto tradimento, si era armato di una pistola con l’obiettivo di ‘punire’ il suo, ma di mezzo è finita unaferma in strada, che con questa vicenda non c’entrava nulla e che è rimasta ferita da un colpo. È la ricostruzione degli investigatori che indagano sul ferimento della giovane, raggiunta da un proiettile mentre attendeva il fidanzato in piazza Giovanni XXIII, a Castellammare di Stabia, il 27 maggio scorso. E ora il presunto responsabile, un ventiduenne incensurato, è statodagli agenti del commissariato di polizia stabiese, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. Il ragazzo, accusato di detenzione e porto illegale di una pistola e lesioni personali aggravate, è stato messo ai ...

