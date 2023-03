Spalletti verso Napoli - Lazio | ' Sarri? Un rivoluzionario In città clima di grande attesa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Verso #NapoliLazio, Spalletti: '#Sarri come #Masaniello, un rivoluzionario' - Dal tecnico azzurro parole di elogio per… - TgrRaiCampania : Verso #NapoliLazio, Spalletti: '#Sarri come #Masaniello, un rivoluzionario' - Dal tecnico azzurro parole di elogio… - Squid26Squid26 : Spalletti sempre più verso la permanenza con il Napoli ????. In un prossimo futuro il Napoli potrebbe puntare su De… - IoNascoQui : Verso #NapoliLazio: le parole di Spalletti in conferenza stampa - cn1926it : Verso la #Lazio, #Spalletti prova i calci piazzati: le ultime su #Raspadori -

Il tecnico toscano presenta la sfida contro il grande ex: 'Molto del suo lavoro è rimasto nelle nostre ...C'è un pizzico di rivincita, oraè celebrato come maestro di calcio, anche dai tifosi interisti... 'Io non alleno per rivincitenessuno, io penso a far bene il mio lavoro, non devo ......andare per ilgiusto e le sue condizioni dovessero migliorare più velocemente del previsto, Vlasic potrebbe anche strappare un'apparizione il 19 marzo contro il Napoli di Luciano. ...

Spalletti verso Napoli-Lazio: "Sarri Un rivoluzionario. In città clima ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Masaniello proprio come Sarri, diede vita ad una rivoluzione che smosse gli animi dei napoletani che non giunse alla vittoria finale. Mai paragone fu più azzeccato, visto che… Leggi ...Il tecnico toscano presenta la sfida contro il grande ex: "Molto del suo lavoro è rimasto nelle nostre idee" ...