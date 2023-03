Spalletti sullo ‘Scudetto perso in albergo’: “Inter-Juve influì ma non fui io il responsabile” (Di giovedì 2 marzo 2023) Luciano Spalletti risponde alla domanda sullo ‘Scudetto perso in albergo’ dichiarando che Inter-Juve influì ma non fu lui il responsabile Il tema riguardante lo ‘Scudetto perso in albergo’ torna prepotentemente nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Lazio da parte di Luciano Spalletti. Il riferimento è alla partita del 28 aprile 2018, quando la Juventus ribaltò l’Inter di Luciano Spalletti nel finale e rovinò i piani del Napoli che nell’albergo di Firenze scatenò la propria delusione. Il giorno dopo, poi, la Fiorentina disintegrò gli azzurri con il punteggio di 3-0, a causa della tripletta di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 marzo 2023) Lucianorisponde alla domandaindichiarando chema non fu lui ilIl tema riguardante lointorna prepotentemente nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Lazio da parte di Luciano. Il riferimento è alla partita del 28 aprile 2018, quando lantus ribaltò l’di Lucianonel finale e rovinò i piani del Napoli che nell’albergo di Firenze scatenò la propria delusione. Il giorno dopo, poi, la Fiorentina disintegrò gli azzurri con il punteggio di 3-0, a causa della tripletta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Spalletti sullo 'Scudetto perso in albergo': 'Inter-Juve influì ma non fui io il responsabile' #CalcioNapoli #Inter… - GiuFer22 : #Spalletti torna sullo #Scudetto perso dal #Napoli nel 2018 ?? D’accordo? #interjuve #sarri #pjanic #orsato - tuttonapoli : Spalletti sullo 'Scudetto perso in albergo': 'Quell'Inter-Juve influì! Orsato? Il responsabile fui io...' - Spazio_Napoli : Florenzi torna sullo Scudetto: il commento sul Napoli è da applausi! - mckillbill : @Lor_bert @lunastark81 @michedima28 No, ma non puoi mettere sullo stesso piano Conte, Spalletti e Inzaghi perché so… -