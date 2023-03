Spalletti | «Scudetto perso in albergo? Non c’entro! Tifosi Inter | fa piacere…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 2 marzo 2023)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio. Il tecnico azzurro ha risposto alla domanda sul famosodel 2018 e sull’affetto deidell’NO RESPONSABILE ? Le parole disullodel 2018: «Mi piace collaborare con la società e fare un discorso più corretto. Ho sempre collaborato con qualsiasi società in cui ho lavorato, cercando di arrivare per volta a quegli obiettivi che erano di quella società lì.in? Quel risultato-Juventus influì molto sulla corsa per lui. Vero che la stavamo vincendo e vero che feci delle sostituzioni… Io li rifarei quei cambi. Sbagliammo dei gol, potevamo atteggiarci in modo diverso negli ultimi minuti. Ma ...