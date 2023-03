Spalletti oltre Sarri | il Napoli di oggi è più forte

(Di giovedì 2 marzo 2023) CASTELVOLTURNO - C'è chi la Storia l'ha sfiorata, fu per un giorno o una settimana cosa volete che conti? E chi invece la sta scrivendo, fino a trasformare gli uomini in leggende: c'è questo calcio ...

il campo fa il papà: Hailey True è nata a Napoli sette mesi fa. "E mi ha cambiato la vita". ... In allenamento è molto severo, rigoroso. Si arrabbia anche. Soprattutto con chi non dà il..."Si può stare con il Napoli di Sarri o con quello di, senza apparire democristiani per ...luccica " ora e poi in prospettiva " con il dribbling di uno scugnizzo e un tiraggiro che va...

Il successo ed i numeri registrati in campo dalla squadra di Luciano Spalletti sono stati oggetto di una singolare iniziativa ...Protagonisti e squadre a confronto ruolo per ruolo: si chiude il libro dei ricordi, adesso c'è un futuro di cui godere fino in fondo ...