Spalletti: «Non sono di quegli allenatori che pur di vincere, l'anno dopo si fallisce» (ce l'ha con Conte?) (Di giovedì 2 marzo 2023) È stata una bella conferenza stampa quella di oggi di Luciano Spalletti. Prodigo di complimenti per Maurizio Sarri e il suo Napoli, anche se – a nostro avviso più che giustamente – ci ha tenuto a precisare che non si sente responsabile per lo scudetto del 2018 perso dal Napoli che si afflosciò dopo la sconfitta per 3-2 dall'Inter contro la Juventus. Ha parlato dei suoi rapporti con le società e magari, chissà, ha lanciato una frecciata ad Antonio Conte che arrivò dopo di lui all'Inter per poi andar via dopo lo scudetto vinto perché cominciò la crisi economico-finanziaria dei Suning. «Quando ho cominciato, l'obiettivo era andare più in là possibile. Non sono uno di quelli del vincere a tutti i costi e magari l'anno dopo fallire.

