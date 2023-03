Spalletti meglio di Sarri | ora il Napoli deve battere la Lazio

(Di giovedì 2 marzo 2023)è la sfida della 25sima giornata di Serie A, allo stadio Maradona si sfidano Lucianoe Maurizio. Il presente ed il passato delsi sfidano, due allenatori che lasciano una traccia indelebile nella testa dei tifosi. Perché il gioco di, quella incredibile cavalcata di 91 punti, finita male, non la dimenticherà nessuno. Perché quella squadra sembrava un’orchestra perfetta, ma poggiava su troppi ‘titolarissimi’ e non aveva la mentalità di quella plasmata da. Il tecnico ex Inter ha saputo formare un gruppo più maturo, in grado di dominare in campo col gioco e con l’atteggiamento e non solo con la straordinaria capacità di fare gol a raffica.contro ...

... dato che Lucianoè stato suo allenatore alla : 'Ho un ricordo positivo di . Ho tanta ... : 'Con lui sono cresciuto, mi ha insegnato a tirare fuori ildi me in ogni allenamento. Ti ...È vero che Sarri ehanno fatto esprimere il Napoli alnegli ultimi 50 anni ma, secondo me, tutto è partito da Mazzarri e Reja. Loro hanno riportato il rispetto che negli anni si era ...'Il mister sin dai primi giorni è stato fondamentale. Io lo seguivo da piccolo alla Roma, ... Spero di continuare con lui per fare ancora', ha aggiunto il centrocampista azzurro. ...

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il jolly azzurro Eljif Elmas per fare il punto sulla sua stagione e soprattutto su quella della squadra ...«Senza Spalletti non avremmo fatto così bene quest'anno, lui è l'elemento più importante e spero di continuare con lui per fare ancora meglio». Eljif Elmas stregato da Luciano… Leggi ...