Spalletti ed il Napoli di Sarri: "ero sempre in piedi ad applaudire la squadra"

E' tutto pronto per una nuova giornata di sfide in Serie A: domani la partita tra Napoli e Lazio aprirà le danze della 25ª giornata del campionato e in occasione del match Luciano Spalletti ha parlato con la stampa, raccontando sensazioni ed emozioni. Nella chiacchierata del tecnico del Napoli con la stampa c'è stato spazio anche per un commento su Sarri: "è vero che ci portiamo una cultura di lavoro, un modo di stare in campo di chi c'era prima, tra allenatori e calciatori. Sarri ha delle cose che sono simili, ci piace andare in tuta a entrambi, poi abbiamo l'idea di voler fare la partita, comandare il gioco. Il possesso palla è stato un tema dell'ultimo periodo, ti dà la possibilità di decidere dove andrà la partita. Poi è fondamentale alternare ritmi e dimensioni del possesso, alzarsi e ...

