Spalletti: “Da parte mia nessuna rivincita. Ecco in cosa siamo diversi io e Sarri” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 8 minutiLuciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio. Una settimana contraddistinta dal confronto tra il Napoli di Maurizio Sarri e quello attuale: “E’ vero che ci portiamo dietro una cultura del lavoro ed un modo di stare in campo che erano caratteristiche di chi ci ha preceduto. Io vedo che Sarri ha delle cose che sono simili: ci piace andare in tuta a tutti e due, io anche quando passeggio, e poi questa idea di voler fare la partita, di voler comandare il gioco, di fare possesso palla, che mi sembra un tema ricorrente ultimamente. Il possesso palla indirizza come e dove vuoi indirizzare la partita. Poi bisogna saper alternare ritmo ed intensità del possesso palla e del cosiddetto gioco verticale. Sarri è stato un pò Masaniello dal punto di vista calcistico, perché ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 8 minutiLucianointerviene in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio. Una settimana contraddistinta dal confronto tra il Napoli di Maurizioe quello attuale: “E’ vero che ci portiamo dietro una cultura del lavoro ed un modo di stare in campo che erano caratteristiche di chi ci ha preceduto. Io vedo cheha delle cose che sono simili: ci piace andare in tuta a tutti e due, io anche quando passeggio, e poi questa idea di voler fare la partita, di voler comandare il gioco, di fare possesso palla, che mi sembra un tema ricorrente ultimamente. Il possesso palla indirizza come e dove vuoi indirizzare la partita. Poi bisogna saper alternare ritmo ed intensità del possesso palla e del cosiddetto gioco verticale.è stato un pò Masaniello dal punto di vista calcistico, perché ...

