Spalletti ci ricorda che lo scudetto perso in albergo è come il finale di “Un giorno credi” (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci sono delle volte in cui Spalletti ci piace davvero molto. La conferenza stampa di oggi è stata una di quelle volte. Spalletti ci è parso equilibrato, consapevole, sul pezzo. Anche quando ha espresso le sue solite idee sul calcio, idee non sempre condivise da chi scrive. Poco importa. Ha elogiato il calcio di Maurizio Sarri, forse ha enfatizzato quando ha regalato l’immagine di sé che si alza dal divano e applaude guardano il gioco del Napoli sarrita. Ma lo ha fatto e gli crediamo. Il meglio è arrivato quando ha cambiato passo di fronte alla domanda sullo scudetto perso in albergo. Cinque anni dopo, a Napoli per alcuni è incredibilmente ancora un tema. La maggioranza dei tifosi sono convinti che con l’espulsione di Pjanic si sarebbe vinto il campionato. Ovviamente ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci sono delle volte in cuici piace davvero molto. La conferenza stampa di oggi è stata una di quelle volte.ci è parso equilibrato, consapevole, sul pezzo. Anche quando ha espresso le sue solite idee sul calcio, idee non sempre condivise da chi scrive. Poco importa. Ha elogiato il calcio di Maurizio Sarri, forse ha enfatizzato quando ha regalato l’immagine di sé che si alza dal divano e applaude guardano il gioco del Napoli sarrita. Ma lo ha fatto e gliamo. Il meglio è arrivato quando ha cambiato passo di fronte alla domanda sulloin. Cinque anni dopo, a Napoli per alcuni è inbilmente ancora un tema. La maggioranza dei tifosi sono convinti che con l’espulsione di Pjanic si sarebbe vinto il campionato. Ovviamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Spalletti ci ricorda che lo scudetto perso in albergo è come il finale di “Un giorno credi” L'assunzione di respon… - infoitsport : Spalletti ricorda: “Scudetto perso in albergo a Firenze? Sarri, è colpa mia!” - Guidolino8 : @mariottismo Ricorda molto quello che pensava la tifoseria ad inizio Spalletti, poi il campo li ha sempre smentiti.… - cn1926it : #Osimhen, parla #DAmico: “Un cannibale: per la Serie A è illegale. Mi ricorda #Cavani” - ClimaSole : RT @gaetanostaglian: Questo Napoli di Spalletti mi ricorda quello do Lione. Clerici Braglia, il Napoli ha una mitraglia. Osimen e Kvara il… -