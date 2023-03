Spal | Tacopina | «De Rossi? Se non fosse stato lui l’avrei esonerato prima»

(Di giovedì 2 marzo 2023) Joe, presidente della, ha parlato a The Italian Football Podcast sull’esonero di Daniele DeJoe, presidente della, ha parlato a The Italian Football Podcast sull’esonero di Daniele De. Le sue parole: «È stata una decisione difficile quella di esonerare Deanche perché a lui mi lega anche un rapporto di amicizia. Questo purtroppo è un rischio che corri quando assumi a lavorare con te una persona alla quale sei legata. Purtroppo con 15 punti raccolti in 16 gare era impossibile prendere una decisione diversa. Ad essere onesti se in panchina ciun altro allenatore l’esonero sarebbe arrivato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Esonerare De Rossi è stata una scelta difficile, se non fosse stato un mio amico, sarebbe stato esonerato prima". Il presidente della Spal Joe Tacopina è tornato sull'esonero dell'ex capitano giallorosso e ai microfoni di The Italian Football Podcast, ha spiegato. "Mi lega a lui un rapporto di amicizia. Questo purtroppo è un rischio che corri quando assumi a lavorare con te una persona alla quale sei legata."

Ribaltone in dirigenza in casa Spal. Fabio Lupo non è più il direttore dell'area tecnica della società di Ferrara. Joe Tacopina: "Sono arrivato alla decisione di sollevare Lupo dal suo incarico per errori commessi nell'arco della stagione".

Il patron della SPAL è tornato sull'addio alla panchina dell'ex capitano della Roma. Intervistato da The Italian Football Podcast, il presidente della SPAL, Joe Tacopina, è tornato a parlare dell'esonero di De Rossi.