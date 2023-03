Spal-Frosinone 0-2 | Oddo | “Una sconfitta immeritata”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo laper 0-2 arrivata in casa con il, il tecnico dellaMassimoha commentato il risultato. Ecco le sue parole: “Abbiamo giocato contro due squadre forti, prima e seconda del campionato, nelle ultime due gare. Il Genoa ci era stato superiore per quasi tutta la gara, mentre oggi abbiamo fatto una partita migliore, abbiamo giocato alla pari e la. I ragazzi sono stati bravi sia in fase di possesso che di non possesso, ma purtroppo queste partite si risolvono con gli episodi e Lucioni è stato bravo a sbloccarla. Se scenderemo in campo sempre con questo spirito possiamo farcela. Nainggolan? Ha un problema al polpaccio e domani lo valuteremo. Al suo posto è entrato Rossi che sa legare il gioco e ha qualità, sappiamo che non è al meglio ...

