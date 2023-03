Spal | esonerato il direttore Fabio Lupo Tacopina | “Ha fatto errori madornali”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ribaltone in dirigenza in casa, ma era nell’aria.non è più ildell’area tecnica della società di Ferrara mentre resta comesportivo Armando Ortoli. La comunicazione è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo la sconfitta col Frosinone, sia attraverso una nota sia attraverso le parole in conferenza stampa del presidente del club, Joe. “Sono arrivato alla decisione di sollevaredal suo incarico – esordisce – perché secondo la mia opinione ha compiutocome la mancanza di assunzione di alcune responsabilità. Ha rilasciato alcune dichiarazioni mentre io le cose voglio chiarirle faccia a faccia con i giornalisti e non tramite un giornale. La decisione di esonerare ...

Il numero uno dellaha subito chiarito ai media: "Sono arrivato alla decisione di sollevare Fabio dal suo incarico perché a mio parere ha commesso degli errori comportamentali, come la mancanza ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Nuovo 'scossone' in casa. Fabio Lupo , direttore dell'area tecnica, è stato sollevato dall'incarico subito dopo la sconfitta contro il Frosinone, la seconda consecutiva per i ferraresi che sono ultimi in classifica. Il ...... è stato nominato Roberto Breda, fermo da febbraio 2021, quando fua Pescara; il ... in sequenza Como, Pisa, Palermo, Cittadella e Perugia, prima dei due derby in casa contro Parma e. Un ...

Altro cambio in casa SPAL, stavolta nell'area tecnica. Esonerato il direttore area tecnica Fabio Lupo, mentre confermata la fiducia al ds Armando Ortoli. Ecco la nota del club ..."Tacopina: 'Da Lupo dichiarazioni non corrette'", scrive il Resto del Carlino . Il presidente sull’esonero del dirigente: "Da lui non c’è stata nessuna assunzione di responsabilità. La squadra Ce la ...