Spagna, l’effetto indesiderato della nuova legge anti-stupri del governo Sánchez: oltre 700 riduzioni di pena (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono oltre 700 le riduzioni di condanna decretate dai tribunali spagnoli in applicazione della legge anti-violenze sessuali, conosciuta anche come «legge del solo sì è sì», in vigore dallo scorso 7 ottobre. Lo ha reso noto il Consiglio superiore della magistratura in una nota. In conseguenza di tali decisioni, 74 condannati sono usciti anticipatamente dal carcere. Si tratta di una sorta di “effetto indesiderato”, scaturito dall’applicazione della nuova legge voluta dal governo di centrosinistra guidato dal primo ministro Pedro Sánchez. La legge del «solo sì è sì» era stata proposta dopo il dibattito scaturito dal caso spagnolo La ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono700 ledi condanna decretate dai tribunali spagnoli in applicazione-violenze sessuali, conosciuta anche come «del solo sì è sì», in vigore dallo scorso 7 ottobre. Lo ha reso noto il Consiglio superioremagistratura in una nota. In conseguenza di tali decisioni, 74 condannati sono usciticipatamente dal carcere. Si tratta di una sorta di “effetto”, scaturito dall’applicazionevoluta daldi centrosinistra guidato dal primo ministro Pedro. Ladel «solo sì è sì» era stata proposta dopo il dibattito scaturito dal caso spagnolo La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... m_spagna : @francotaratufo2 @lageloni E meno male che articolo1 nasce per effetto di una scissione dal pd E meno male che ad… - Luongo11 : La Spagna taglia ai ricchi per dare ai poveri Con la legge di Bilancio per il 2023, la Spagna di Sanchez ha autoriz… -

I DISASTRI DELLE CARTOLARIZZAZIONI 1° ARTICOLO: UN ESEMPIO PRATICO ...dominante delle classi dirigenti italiane con "o Franza o Spagna, ...manifestare il loro disagio economico ed esistenziale con l'... 1); per effetto di tali operazioni le spese per la ... Effetto "caro energia" sulla meccanica: produzione - 0,4% nel 2022 Bene l'export L'effetto della guerra, con il rialzo dei prezzi ...3%), dopo un andamento altalenante durante l'anno. Nel quarto ...8%, in Spagna l'aumento è stato del 3,7%, in Francia del 2,2% e in ... Spagna, l'effetto indesiderato della nuova legge anti - stupri del governo Sánchez: oltre 700 riduzioni di pena Si tratta di una sorta di "effetto indesiderato", scaturito dall'...fu accolta all'epoca con grosse proteste in tutta la Spagna: ... La revisione delle condanne è un atto dovuto dei tribunali per l'... ...dominante delle classi dirigenti italiane con "o Franza o, ...manifestare il loro disagio economico ed esistenziale con'... 1); perdi tali operazioni le spese per la ...Bene'exportdella guerra, con il rialzo dei prezzi ...3%), dopo un andamento altalenante durante'anno. Nel quarto ...8%, in'aumento è stato del 3,7%, in Francia del 2,2% e in ...Si tratta di una sorta di "indesiderato", scaturito dall'...fu accolta all'epoca con grosse proteste in tutta la: ... La revisione delle condanne è un atto dovuto dei tribunali per'... Effetto “caro energia” sulla meccanica: produzione -0,4% nel 2022 Il Sole 24 ORE