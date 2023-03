Southampton-Leicester sabato 04 marzo 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 2 marzo 2023) A quattordici giornate dalla fine del campionato ilè ultimo in classifica con 18 punti, quattro in meno dell’attuale quota salvezza, mentre ilè quattordicesimo con sei punti in più. Si può ben dire che al St Mary’s va in scena uno scontro diretto nella lotta per mantenere la categoria. Entrambe le squadre InfoBetting: Scommesse Sportive e