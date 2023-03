Soulé clamoroso | Allianz esaltata da Sekulov Next Gen

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 marzo 2023) Questa sera all’Stadium, la JuventusGen si prepara a suonare una dolce melodia che ha già riecheggiato nei loro cuori. Si tratta della seconda finale di Coppa Italia di Serie C in tre anni, dopo quella vinta nel 2020. La mentalità vincente e l’impegno di questo gruppo, guidato dal mister Brambilla, hanno creato un’atmosfera di serenità e lucidità che li porterà a sollevare il trofeo. Nikola, veterano dello spogliatoio con i suoi 21 anni appena compiuti, ha una visione chiara del loro cammino: “La loro è una squadra con grandi individualità, ma noi siamo compatti. La partita arriva in un momento molto positivo: questo ci può aiutare a centrare l’obiettivo di sollevare il trofeo”. L’opportunità di giocare all’Stadium è un’esperienza che non tutti possono vivere. Per ...