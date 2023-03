“Sottoporre i soccorsi alla supervisione di polizia apre la strada a tragedie come a Crotone” | intervista all’ammiraglio Vittorio Alessandro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dai decreti sicurezza in poi si è innestata “una distorsione istituzionale“, “una sorta di vizio” per cui il fenomeno migratorio è considerato innanzitutto un caso disu cui indagare, già in mare. E invece le convenzioni internazionali dicono che le persone vanno salvate. Quanto accaduto a Cutrone, 67 vite perse per annegamento e ipotermia, “poteva succedere prima e potrebbe ripetersi”., 67 anni, ammiraglio in congedo delle Capitanerie di porto, ha un’idea molto chiara su“una grande risorsa: l’esperienza e la qualità della nostra Guardia costiera” venga annullata se “idevono essere sottopostidi“, se chi è al vertice di quel coordinamento ha l’obiettivo di cercare i responsabili di ...