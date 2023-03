Sospeso da scuola, la mamma lo prende a schiaffi: il 16enne la denuncia ai carabinieri (Di giovedì 2 marzo 2023) È stato Sospeso da scuola e la mamma gli ha tirato uno schiaffo . Dopo di che il 16enne l'ha denunciata ai carabinieri . Accade nell'Alta padovana. schiaffi dalla mamma, il figlio la denuncia Un ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 marzo 2023) È statodae lagli ha tirato uno schiaffo . Dopo di che ill'hata ai. Accade nell'Alta padovana.dalla, il figlio laUn ...

