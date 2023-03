Sosa | «Contro l’Inter la vittoria più bella! Fermare Lukaku? Vi spiego»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il difensore del Bologna Joaquinha parlato ai microfoni ufficiali del club felsineo, tornando specialmente sulla partita di domenica vinta. Spiegando anche come sia riuscito a rendere inoffensivo un attaccante come RomeluIMPORTANTE – Joaquinha espresso così tutta la sua soddisfazione per ladel Bologna: «Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo meritato i tre punti. I tifosi ci hanno incitato e ci hanno dato quel qualcosa in più per fare una grande partita. È lapiù bella di questo campionato per l’importanza dell’avversario e per l’ambiente che c’era allo stadio». FERMATO –ha poi spiegato come sia riuscito a rendere ...