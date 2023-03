Sono 237 gli incubatori e acceleratori di startup in Italia. E fatturano 552 milioni (Di giovedì 2 marzo 2023) I risultati del report del Social Innovation Monitor: più di 3.600 startup incubate e 1.700 dipendenti. La maggior parte opera nel Nord-Ovest Leggi su repubblica (Di giovedì 2 marzo 2023) I risultati del report del Social Innovation Monitor: più di 3.600incubate e 1.700 dipendenti. La maggior parte opera nel Nord-Ovest

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Sono 237 gli incubatori e acceleratori di startup in Italia. E fatturano 552 milioni. - ITItalianTech : Sono 237 gli incubatori e acceleratori di startup in Italia. E fatturano 552 milioni - bizcommunityit : Sono 237 gli incubatori e acceleratori di startup in Italia. E fatturano 552 milioni #startup - giacDomenico : Moldova, manifestanti filorussi tentano irruzione in sede governo - Inn_Nation : In Italia ci sono 237 incubatori e acceleratori d’impresa, occupano circa 1700 dipendenti e la maggior parte di lor… -