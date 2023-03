Sonia Bruganelli si scaglia contro Tavassi | Giaele e Micol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChiaraRosa1987 : 'Tutti quelli che si sono messi sotto di te Tavassi hanno la data di scadenza scritta in fronte” SONIA BRUGANELLI… - passerann0itram : Sonia Bruganelli reagisce urlando perché sa che quello che ha detto Edoardo è vero, lei segue il gf dai suoi taggat… - balatella : RT @A869452: ???????? fanno i moralisti di sta minchia e loro sono i primi ad insultare come Sonia bruganelli stasera contro tavassi. #gfvip #… - pony_cirt : RT @gicarestik2: SONIA BRUGANELLI SPUTTANANDO TAFALSO , AMIAMO VEDERLAAAAA???????? #Gfvip #nikiters #gintonic #donnalisi - MissXy5 : RT @Sandy___8: Quello che ha detto Sonia Bruganelli è profondamente cattivo, esagerato, gratuitamente esagerato. #gfvip #incorvassi -

I toni si sono fatti piuttosto alti e Alfonso Signorini ha cercato di placare gli animi tra lo studio (per l'intervento di) e la casa rimproverando i ragazzi per la loro mancanza di ...... Davide Donadei contro Edoardo Tavassi: c'entra l'ex fidanzata Alfonso Signorini apre la puntata di 'Grande Fratello Vip' salutando le due opinioniste Orietta Berti ee Giulia ...Al suo fianco le due opinioniste, ovveroe Orietta Berti. Ma non solo, vi è anche Giulia Salemi che riveste il ruolo di esperta del mondo social. Programma che ormai da tanti anni ...

Sonia Bruganelli sul suo futuro al GF Vip: É il turno dei giovani, magari Giulia Salemi e Soleil Fanpage.it

Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip ha avuto un confronto piuttosto accesso con i concorrenti, in particolare con Edoardo Donnamaria. Più volte il conduttore ...I Donnalisi ripercorrono le tappe che li hanno portati alla rottura, mettendo nero su bianco la loro volontà di non tornare indietro ...