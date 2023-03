Sonego-Zverev oggi in tv, ATP Dubai 2023: orario, programma preciso, dove vederlo, streaming (Di giovedì 2 marzo 2023) I quarti di finale del tabellone principale del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 di tennis, di categoria ATP 500, in corso a Dubai, Emirati Arabi Uniti, sul cemento outdoor, vedranno oggi, giovedì 2 marzo, il match dell’azzurro Lorenzo Sonego, che sarà opposto al tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 7, nel primo match dalle 12.00 ora italiana sul Centre Court. Tutto il torneo di Dubai 2023 verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennix, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro di Lorenzo Sonego. ATP Dubai 2023, Lorenzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) I quarti di finale del tabellone principale del torneoDuty Free Tennis Championshipsdi tennis, di categoria ATP 500, in corso a, Emirati Arabi Uniti, sul cemento outdoor, vedranno, giovedì 2 marzo, il match dell’azzurro Lorenzo, che sarà opposto al tedesco Alexander, testa di serie numero 7, nel primo match dalle 12.00 ora italiana sul Centre Court. Tutto il torneo diverrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTennix, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro di Lorenzo. ATP, Lorenzo ...

