Sonego-Zverev in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti di finale Atp Dubai 2023

Lorenzo Sonego affronterà Alexander Zverev nei quarti di finale dell'ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Il torinese al secondo turno si è preso una bella rivincita contro Auger-Aliassime, che lo aveva sconfitto un paio di settimane fa a Rotterdam, ottenendo così la sua vittoria n°5 in carriera contro un top-10. Gran prova dell'azzurro, che ha disputato il miglior incontro della sua stagione e soprattutto guadagna punti importanti e fiducia. Ora dovrà vedersela contro uno Zverev che appare in buona crescita rispetto alle prime uscite post-infortunio, come ovvio che sia, ma ancora lontano dalla sua miglior forma. C'è un precedente tra i due, giocato due anni fa sul rosso di Monte Carlo, con il tedesco in grado di imporsi abbastanza ...

