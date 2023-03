Sonego lotta | ma Zverev è più freddo e va in semifinale a Dubai

(Di giovedì 2 marzo 2023) Niente da fare per Lorenzonei quarti di finale dell'ATP 500 con. L'azzurro esce sconfitto giocando comunque una buona partita (7 - 5 6 - 4 in un'ora e 52 minuti il risultato finale) ...

Sonego lotta ma va ko con Zverev a Dubai la Repubblica

Alexander Zverev si qualifica per le semifinali del torneo ATP 500 di Dubai. Il tedesco torna a vivere le fasi finali di un evento sul circuito maggiore per la prima volta dopo l’infortunio patito al ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Strepitosa prestazione al servizio per il tedesco quest’oggi, che ha messo in campo 50 prime di servizio su 61 giocati, cedendo solo 8 punti con la prim ...