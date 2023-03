Sonego fa l’impresa | ora può davvero sognare

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il tennista torinese è impegnato nel torneo Atp 500 di Dubai sul cemento dove, tra gli altri, è presente anche il numero 1 del mondo Novak Djokovic PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Proseguono i tornei di preparazione per i due Master 1000 americani di Indian Wells e Miami. Dopo Montpellier, Rotterdam, Marsiglia e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.