Sondaggio Noto per Italpress, cresce dell'8% il consenso su Schifani (Di giovedì 2 marzo 2023) PALERMO (Italpress) – Aumentano ancora la fiducia ed il consenso dei siciliani nel presidente della Regione, Renato Schifani. E' quanto emerge da un rilevamento realizzato da Noto Sondaggi per l'agenzia Italpress su un campione di mille residenti nell'Isola. Per gli intervistati il governatore, dopo i primi cento giorni di suo governo, ha dato prova di poter riuscire a migliorare le condizioni economiche e sociali della regione, accrescendo ulteriormente la reputazione dell'isola. Se si dovesse votare oggi per eleggere il nuovo presidente, il 50% (+3% rispetto a dicembre 2022 e più 8 %rispetto alla sua elezione) sceglierebbe Schifani. Dal Sondaggio, effettuato tra il 25 e il 27 febbraio, emerge che la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) PALERMO () – Aumentano ancora la fiducia ed ildei siciliani nel presidentea Regione, Renato. E' quanto emerge da un rilevamento realizzato daSondaggi per l'agenziasu un campione di mille residenti nell'Isola. Per gli intervistati il governatore, dopo i primi cento giorni di suo governo, ha dato prova di poter riuscire a migliorare le condizioni economiche e socialia regione, acndo ulteriormente la reputazione'isola. Se si dovesse votare oggi per eleggere il nuovo presidente, il 50% (+3% rispetto a dicembre 2022 e più 8 %rispetto alla sua elezione) sceglierebbe. Dal, effettuato tra il 25 e il 27 febbraio, emerge che la ...

