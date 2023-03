Sondaggio | l’effetto Schlein si abbatte sul M55 | il Pd “si mangia” i grillini E Conte balbetta

(Di giovedì 2 marzo 2023)sui sondaggi di Pd e M5S ha dato subito i suoi effetti. Il Partito democratico ha definitivamente superato inella Supermedia YouTrend/Agi. La rimonta dei dem sul partito diè sondato al 17,2% (+1,3 rispetto a due settimane fa). In palese difficoltà il M5S. Il Pd a guidaha tolto virtualmente voti al M5s (17%, -0,8). Irisultano annacquati in questo nuovo scenario. Avrà visto i dati, quando dal Consiglio nazionale M5S ha dichiarato di attendere al varco la neo segretaria dem ? “Mi confronterò con, ma l’aspetto alla prova dei fatti”, ha detto nel pomeriggio ai suoi nel quartiere generale di via di Campo Marzio. E ha espresso l’auspicio che“incida davvero a fondo ...

