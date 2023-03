Sondaggi politici elettorali oggi 2 marzo 2023: dopo la vittoria di Schlein il Pd cresce di tre punti e supera il M5S (Di giovedì 2 marzo 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 2 marzo 2023 Sondaggi politici elettorali – dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie, il Pd vola nei consensi: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati dall’Istituto Noto per il programma Porta a Porta. Secondo la rilevazione, Fdi, che si conferma primo partito, è stabile al 28,5 per cento. Il Partito Democratico, come detto, fa un balzo di tre punti percentuali passando dal 16,5% al 19,5 per cento e soffiando il secondo posto al Movimento 5 Stelle. L’effetto Schlein, infatti, sembra colpire soprattutto il M5S che cala di oltre due ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023)ladi Ellyalle primarie, il Pd vola nei consensi: è quanto emerge dagli ultimielaborati dall’Istituto Noto per il programma Porta a Porta. Secondo la rilevazione, Fdi, che si conferma primo partito, è stabile al 28,5 per cento. Il Partito Democratico, come detto, fa un balzo di trepercentuali passando dal 16,5% al 19,5 per cento e soffiando il secondo posto al Movimento 5 Stelle. L’effetto, infatti, sembra colpire soprattutto il M5S che cala di oltre due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noiconsalvini : ++ LA REPUBBLICA: 'SONDAGGI POLITICI, CRESCE LA LEGA!' ++ - infoitinterno : Sondaggi politici ad oggi 27 febbraio 2023: Fratelli d’Italia sempre sopra il 31%, M5s e Pd vicini - infoitinterno : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora in calo - ostinAzione : @france_bis @smenichini @ellyesse @pdnetwork Il travaso sembra già in atto, seppure con percentuali diverse tra ist… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L’ultimo sondaggio politico di Emg conferma un calo di Fratelli d’Italia, che però resta abbondantemente in testa. Male il Mov… -