Sondaggi Noto: effetto Schlein sul Partito Democratico (Di giovedì 2 marzo 2023) L’elezione di Schlein a segretaria dem porta in dote tre punti di consenso in più nelle casse del Pd. È quanto emerge dai Sondaggi realizzati dall’Istituto Noto per Porta a Porta il 28 febbraio, subito dopo le primarie dem. Il Partito Democratico passa così dal 16,5% al 19,5%, rubando voti al Movimento 5 Stelle (in calo del 2,5% al 16%) e all’alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi (giù del 2,5% all’1,5%). Piccolo rimbalzo positivo per il Terzo Polo (dal 7,5% all’8%) che ora spera di attrarre su di sè i voti riformisti e liberali del Pd. Fratelli d’Italia intanto resta stabile al 28,5% così come la Lega inchiodata al 10%. Forza Italia, dal canto suo, avanza di mezzo punto al 7,5% mentre Noi Moderati, quarta gamba della coalizione di governo guidata da Meloni, rimane all’1,5%. Chiude +Europa ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 2 marzo 2023) L’elezione dia segretaria dem porta in dote tre punti di consenso in più nelle casse del Pd. È quanto emerge dairealizzati dall’Istitutoper Porta a Porta il 28 febbraio, subito dopo le primarie dem. Ilpassa così dal 16,5% al 19,5%, rubando voti al Movimento 5 Stelle (in calo del 2,5% al 16%) e all’alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi (giù del 2,5% all’1,5%). Piccolo rimbalzo positivo per il Terzo Polo (dal 7,5% all’8%) che ora spera di attrarre su di sè i voti riformisti e liberali del Pd. Fratelli d’Italia intanto resta stabile al 28,5% così come la Lega inchiodata al 10%. Forza Italia, dal canto suo, avanza di mezzo punto al 7,5% mentre Noi Moderati, quarta gamba della coalizione di governo guidata da Meloni, rimane all’1,5%. Chiude +Europa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDS_it : Aumentano la fiducia ed il consenso dei siciliani nel presidente della Regione, Renato Schifani. Emerge da un rilev… - siamoqueer : RT @SBidimedia: ?? Arriva il primo incredibile sondaggio post Primarie PD ?? per Noto è +3 punti per il PD di Elly Schlein ?? crolla il M5S s… - Tele_Nicosia : PALERMO (ITALPRESS) – Aumentano ancora la fiducia ed il consenso dei siciliani nel presidente della Regione, Renato… - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Aumentano ancora la fiducia ed il consenso dei siciliani nel presidente della Regione, Renato… - Sicilianu10 : RT @SBidimedia: ?? Arriva il primo incredibile sondaggio post Primarie PD ?? per Noto è +3 punti per il PD di Elly Schlein ?? crolla il M5S s… -