Somma Vesuviana, le bugie sulla laurea: l'ipotesi sulla morte di Diana

Le mancava un solo esame, quello di Latino, poi martedì avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea. L'angoscia di un traguardo ancora non raggiunto potrebbe aver spinto Diana Biondi, la 27enne scomparsa da Somma Vesuviana e poi trovata morta in un dirupo non molto distante dalla sua abitazione, a compiere il gesto estremo.

