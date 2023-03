Sofia Goggia la più veloce a Kvitfjell: sabato può arrivare la coppa di discesa libera - Sport - Altri Sport (Di giovedì 2 marzo 2023) In Norvegia, la bergamasca manda un chiaro segnale alle avversarie: miglior tempo nella seconda e ultima ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) In Norvegia, la bergamasca manda un chiaro segnale alle avversarie: miglior tempo nella seconda e ultima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : IL RUGGITO DELLE LEONESSE! ?? Doppietta da impazzire nella libera a Crans Montana! Sofia Goggia torna al successo… - Eurosport_IT : CRANS MONTANA È AZZURRAAAAA! ???? Sofia Goggia prima, Federica Brignone seconda nella discesa libera! CHE SPETTACOLO… - Eurosport_IT : Più forte della nebbia. Più forte del caldo. Più forte delle condizioni della pista. Anche con un giorno di attesa… - raceskimagazine : Sofia trova il feeling con la neve e va veloce in vista della discesa di sabato, ma punta a lasciare il segno anche… - infoitsport : Quando gareggia Sofia Goggia e le altre italiane in gara a Kvitfjell, in Norvegia -