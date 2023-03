SOCIAL CALCIO – Spalletti, Inter-Juve e gli scudetti persi in albergo: vespaio digitale (Di giovedì 2 marzo 2023) Inter-Juve della stagione 2017/18 fa ancora parlare: l’ultimo a toccare l’argomento Luciano Spalletti e il web si scatena Basta solo nominarlo che si scatena un vespaio di opinioni – forti – e discussioni. Inter-Juve della stagione 2017/18, tra rossi mancati, gol all’ultimo e scudetti persi in albergo. L’ultimo a mettere mano su quella vicenda è stato Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Lazio, dichiarando: «Inter-Juve del 2018 ha influito sulle possibilità del Napoli di conquistare quello scudetto. Se si può vincere o perdere in albergo? Questo chiedetelo a Sarri». #Spalletti torna sulla partita giocata nel 2018 tra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023)della stagione 2017/18 fa ancora parlare: l’ultimo a toccare l’argomento Lucianoe il web si scatena Basta solo nominarlo che si scatena undi opinioni – forti – e discussioni.della stagione 2017/18, tra rossi mancati, gol all’ultimo ein. L’ultimo a mettere mano su quella vicenda è stato Lucianoin conferenza stampa prima di Napoli-Lazio, dichiarando: «del 2018 ha influito sulle possibilità del Napoli di conquistare quello scudetto. Se si può vincere o perdere in? Questo chiedetelo a Sarri». #torna sulla partita giocata nel 2018 tra ...

