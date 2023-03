Snowboardcross, Mondiali Bakuriani 2023: Italia fuori ai quarti nella gara a coppie miste. Oro Gran Bretagna (Di giovedì 2 marzo 2023) Si è conclusa a Bakuriani, in Georgia, la gara a coppie miste dello Snowboardcross valida per i Mondiali: l’Italia di Omar Visintin e Raffaella Brutto è uscita ai quarti di finale a causa di una caduta di quest’ultima che ha relegato la coppia azzurra al quarto posto della prima heat. nella big final oro alla Gran Bretagna con la coppia formata da Huw Nightingale e Charlotte Bankes, che ha preceduto l’Austria di Jakob Dusek e Pia Zerkhold. Medaglia di bronzo per la Francia di Merlin Surget e Chloe Trespeuch. Quarta piazza per gli Stati Uniti di Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis, mentre nella small final il quinto posto assoluto va al Canada, davanti alla Svizzera, sesta, a Stati ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Si è conclusa a, in Georgia, ladellovalida per i: l’di Omar Visintin e Raffaella Brutto è uscita aidi finale a causa di una caduta di quest’ultima che ha relegato la coppia azzurra al quarto posto della prima heat.big final oro allacon la coppia formata da Huw Nightingale e Charlotte Bankes, che ha preceduto l’Austria di Jakob Dusek e Pia Zerkhold. Medaglia di bronzo per la Francia di Merlin Surget e Chloe Trespeuch. Quarta piazza per gli Stati Uniti di Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis, mentresmall final il quinto posto assoluto va al Canada, davanti alla Svizzera, sesta, a Stati ...

