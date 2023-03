Snowboard cross | Mondiali 2023 | Gran Bretagna oro nel team event | Italia fuori ai quarti

(Di giovedì 2 marzo 2023) Laha vinto la medaglia d’oro neldelloaidi Bakuriani, in Georgia. A trionfare è stata la coppia formata dal 22enne Huw Nightinghale e da Charlotte Bankes – oro iridato individuale a Idre Fjall 2021 -, che è riuscita a precedere nella big final la squadra austriaca di Jakob Dusek e Pia Zerkhold, e ilfrancese composto da Merlin Surget e Choe Trespeuch. Solo quarto posto per gli Stati Uniti degli espertissimi Patrick Baumgartner e Lindsey Jacobellis. Niente da fare invece per l’. Il cammino di Omar Visintin, già medaglia di bronzo nella gara individuale, e Raffaella Brutto, nona nella sfida femminile, si è interrotto aidi finale, contro i ...

"Una medaglia attesa 12 anni". Granitico Omar Visintin, capace di aggiudicarsi la medaglia di bronzo nello snowboard cross ai Mondiali di Bakuriani, in Georgia. Il 33enne alpino di Lagundo, dopo il bronzo e l'argento vinti alle ultime Olimpiadi di Pechino, si è regalato la soddisfazione di arricchire il suo palmares. Il 33enne sale sul podio iridato per la prima volta in carriera dopo 12 anni. Omar Visintin non smette di stupire. Il veterano azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Bakuriani (Georgia) nella gara maschile di snowboard cross. L'altoatesino ha mostrato una splendida condizione nel suo intero cammino verso la Big Final, dove è partito nelle retrovie ma è riuscito ad approfittare della caduta dell'austriaco.

Nell'ultima gara di Bakuriani, Omar Visintin e Raffaella Brutto eliminati ai quarti di finale del team event.