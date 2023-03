... in palio i biglietti per tre imperdibili big match Milano, 2 marzo 2023 -, l'app Snaitech che premia cultura e passione sportiva,èsponsor della Acea Run Rome The Marathon, il più ...... in palio i biglietti per tre imperdibili big match Milano, 2 marzo 2023 -, l'app Snaitech che premia cultura e passione sportiva,èsponsor della Acea Run Rome The Marathon, il più ...

Snaitech: SN4IFUN official sponsor dell'Acea Run Rome the ... AGIMEG

“Corri allo stadio con SN4IFUN” è il contest organizzato in occasione dell’evento e dedicato agli appassionati di tutti gli sport: in palio i biglietti per tre imperdibili big match ...Sn4ifun official sponsor della Acea Run Rome The Marathon 2023 e title sponsor della stracittadina Fun Run SN4IFUN, l’app Snaitech che premia cultura e passione sportiva ,è official sponsor della Acea ...