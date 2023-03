Smart Working, in vigore la proroga a giugno (Di giovedì 2 marzo 2023) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 14/2023, di conversione del Decreto Milleproroghe , sono divenute operative le misure previste, tra cui spiccano diverse novità di competenza del Ministero del Lavoro, ... Leggi su pmi (Di giovedì 2 marzo 2023) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 14/2023, di conversione del Decreto Milleproroghe , sono divenute operative le misure previste, tra cui spiccano diverse novità di competenza del Ministero del Lavoro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaChaouq : La nazione fondata sul lavoro: la settimana di 4 giorni, lo Smart working per tutti, il salario minimo, il reddito… - ErtwittoII : @teoxandra Basso rispetto agli altri. Come sempre. Ho idea che lo smart working centri poco. Sono i metodi che non… - FroioAnna : Settimana di 4 giorni e 120 giornate di smart working per gli assicurativi di Intesa Sanpaolo - Il Sole 24 ORE - perfe41 : RT @leggoit: #Giovani senza #lavoro, in 10 anni crollati gli occupati sotto i 34 anni (-7,6%). Male le donne, ok lo smart working. I dati C… - MaioranoGppe : @FrancescaChaouq Ma perché fare tutto un minestrone? Come se smart working e salario minimo fossero dei privilegi c… -