Sky lancia tre mesi gratis di Apple Tv+ per gli abbonati (Di giovedì 2 marzo 2023) Sky Apple TV gratis – A partire da oggi e fino al prossimo 7 giugno 2023 gli abbonati Sky potranno richiedere l’attivazione di tre mesi gratuiti dell’offerta di Apple TV+, visibile dalla app Apple arrivata nel dicembre 2021 sui dispositivi Sky Q e poi su Sky Glass. Con Apple TV+ è possibile vedere tantissime produzioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 marzo 2023) SkyTV– A partire da oggi e fino al prossimo 7 giugno 2023 gliSky potranno richiedere l’attivazione di tregratuiti dell’offerta diTV+, visibile dalla apparrivata nel dicembre 2021 sui dispositivi Sky Q e poi su Sky Glass. ConTV+ è possibile vedere tantissime produzioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Sky lancia tre mesi gratis di Apple Tv+ per gli abbonati: Sky Apple TV gratis – A partire da oggi e… - CalcioFinanza : #Sky lancia tre mesi gratis di #Apple Tv+ per gli abbonati - sportli26181512 : Cremonese-Roma, il risultato in diretta LIVE: Allo Zini, la Roma cerca i tre punti per agganciare Inter e Milan al… - eva_in_the_sky : Nel film 'Frankenstein' del 1931, diretto da James Whale, la bellissima e inquietante scena dove il mostro lancia n… - BriManuela : Il mio compagno che se ne sta a leggere per fatti suoi e poi distrattamente mi lancia ‘sta perla… “Manuè ma sento c… -