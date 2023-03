Sito Ryanair non funziona il 2 marzo, problemi check-in e altre operazioni (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Sito Ryanair non funziona a dovere oggi 2 marzo. Ci sono problemi con alcune sezioni specifiche della piattaforma ufficiale della compagnia aerea, in particolare quella che consente ai viaggiatori di fare il check-in prima di partire. Per questo motivo, le anomalie riscontrate in questo primo giovedì del mese corrente sono decisamente serie. Il Sito Ryanair, in effetti, mostra degli errori non trascurabili. L’immagine visibile ad inizio articolo include la schermata della sezione di check-in della piattaforma della compagnia. Come ben leggibile, nella comunicazione si fa riferimento al fatto che proprio il Sito web stia riscontrando un’interruzione del servizio e che dunque sia in una fase “forzata” di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilnona dovere oggi 2. Ci sonocon alcune sezioni specifiche della piattaforma ufficiale della compagnia aerea, in particolare quella che consente ai viaggiatori di fare il-in prima di partire. Per questo motivo, le anomalie riscontrate in questo primo giovedì del mese corrente sono decisamente serie. Il, in effetti, mostra degli errori non trascurabili. L’immagine visibile ad inizio articolo include la schermata della sezione di-in della piattaforma della compagnia. Come ben leggibile, nella comunicazione si fa riferimento al fatto che proprio ilweb stia riscontrando un’interruzione del servizio e che dunque sia in una fase “forzata” di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrobah : Mi ero deciso a prenotare il volo su Ryanair...Ryanair ha il sito in manutenzione. Se non è un segno del destino questo - IlPepp1 : Giustamente quando devo partire il sito di Ryanair va in manutenzione - sandrobah : @FELIX7337 Infatti il sito Ryanair non si collega stamani...Coincidenze? - who_meets : Che simpatica la #Ryanair che quando devi fare il check-in mette il sito in ristrutturazione per 36h consigliandoti… - onlykiwi98 : @Beatricetpwk Devi solo andare sul sito ufficiale della ryanair -