Sito del Comune di Roma a singhiozzo per tutta la giornata. Si indaga su un possibile attacco hacker (Di giovedì 2 marzo 2023) C'è forse un attacco informatico all'origine dei ripetuti black out che hanno interessato oggi il portale del Comune di Roma, tornato solo da poco accessibile. Sul caso sta facendo verifiche e indagando la polizia postale, allertata stamane dal Campidoglio. Non sarebbe la prima volta che un Sito internet di una azienda o di una istituzione italiana vengono messi nel mirino degli hacker. L'ultima grande ondata di attacchi informatici era stata lo scorso 22 febbraio, e in quella occasione le intrusioni furono rivendicate da un collettivo filorusso come risposta alla visita della presidente del Consiglio a Kiev. Alla fine del mese scorso a essere sotto attacco furono i siti del ministero degli Esteri, quello del Viminale e quello delle Politiche Agricole, il portale per ...

