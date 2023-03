Sistemi esperti e algoritmi di AI per l’evoluzione dell’industria: intervista a Gianbattista Schieppati (Di giovedì 2 marzo 2023) La digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane non può prescindere dall’utilizzo delle nuove tecnologie per l’innovazione dei processi. A questo proposito abbiamo intervistato Gianbattista Schieppati, Coordinatore Progetti in Neosperience, sulle applicazioni dei Sistemi esperti nell’assetto delle industrie manifatturiere. Cosa sono i Sistemi esperti? I Sistemi esperti sono programmi di Intelligenza Artificiale che imitano il comportamento e le capacità decisionali di un esperto di settore. La tecnologia alla base dei Sistemi esperti, la branca più antica e collaudata dell’Intelligenza Artificiale, combina un database costantemente aggiornato con algoritmi di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) La digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane non può prescindere dall’utilizzo delle nuove tecnologie per l’innovazione dei processi. A questo proposito abbiamoto, Coordinatore Progetti in Neosperience, sulle applicazioni deinell’assetto delle industrie manifatturiere. Cosa sono i? Isono programmi di Intelligenza Artificiale che imitano il comportamento e le capacità decisionali di un esperto di settore. La tecnologia alla base dei, la branca più antica e collaudata dell’Intelligenza Artificiale, combina un database costantemente aggiornato condi ...

