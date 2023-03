Sistemi di trattamento | non si arresta il successo del depuratore d' acqua domestico

(Di giovedì 2 marzo 2023) (San Donà di Piave, 2 Marzo 2023) - San Donà di Piave, 2 Marzo 2023 – I depuratori d'domestici sono dispositivi sempre più richiesti, in quanto garantiscono numerosi vantaggi. Innanzitutto, consentono di ridurre l'inquinamento, evitando di acquistarenelle bottiglie di plastica. Inoltre, aiutano a risparmiare, considerando la convenienza economica dell'di rubinetto rispetto a quella in bottiglia: attualmente, infatti, il prezzo medio dell'in bottiglia al supermercato è di circa 0,13 euro al litro, mentre il costo medio dell'di rubinetto è di 0,0021 euro al litro. Idioffrono anche una migliore qualità dell'potabile, spesso contaminata dal pessimo stato di salute delle tubature dell'edificio, ...

