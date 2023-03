Sistema Its del Fvg primeggia a livello nazionale (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel Sistema Its il Friuli Venezia Giulia primeggia a livello nazionale per il numero di studenti rispetto alla popolazione, per i fondi che riesce a mettere a disposizione e per la qualità di un’offerta formativa che consente di essere ai vertici delle classifiche. Gli istituti tecnici superiori rappresentano la sintesi perfetta e il modo migliore per approcciare il cambiamento – un vero e proprio salto nella storia – che stiamo vivendo. Prima del Covid la transizione digitale era lentissima. Già oggi l’intelligenza artificiale sta iniziando a modificare tutti i precedenti paradigmi della nostra società. Questo il concetto espresso stamani dall’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia nel corso dell’evento “I percorsi Its in Fvg: caratteristiche, potenzialità e sinergie con ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 marzo 2023) NelIts il Friuli Venezia Giuliaper il numero di studenti rispetto alla popolazione, per i fondi che riesce a mettere a disposizione e per la qualità di un’offerta formativa che consente di essere ai vertici delle classifiche. Gli istituti tecnici superiori rappresentano la sintesi perfetta e il modo migliore per approcciare il cambiamento – un vero e proprio salto nella storia – che stiamo vivendo. Prima del Covid la transizione digitale era lentissima. Già oggi l’intelligenza artificiale sta iniziando a modificare tutti i precedenti paradigmi della nostra società. Questo il concetto espresso stamani dall’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia nel corso dell’evento “I percorsi Its in Fvg: caratteristiche, potenzialità e sinergie con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... its_kyara_ : RT @gothpeep: comunque per cambiare davvero qualcosa nel sistema universitario dovremmo iniziare con l’abolizione dello stato di fuoricorso… - mmmi_it : RT @euroregionenews: Gli ITS del Friuli Venezia GIulia primeggiano a livello nazionale per numero di studenti, fondi, qualità formativa e i… - euroregionenews : Gli ITS del Friuli Venezia GIulia primeggiano a livello nazionale per numero di studenti, fondi, qualità formativa… - leonessa_Chiara : @its_myusername_ @anikeatable Infatti il sistema italiano è sbagliato. Se uno deve fare una università migliore l'u… - unrayonvert : @kurapikva fai scoppiare un’altra rivoluzione contro il sistema universitario its your time to shine again queen -