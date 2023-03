Sisma Turchia, soccorritori estraggono un cane vivo dalle macerie (Di giovedì 2 marzo 2023) "Aleks, Aleks, vieni amore mio, vieni, bel cagnolino": con queste parole i soccorritori hanno tratto in salvo un cane vivo dalle macerie di un edificio crollato nel sud della Turchia, a tre settimane ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "Aleks, Aleks, vieni amore mio, vieni, bel cagnolino": con queste parole ihanno tratto in salvo undi un edificio crollato nel sud della, a tre settimane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : #NaveSanMarco di #MarinaMilitare rientrata oggi a Taranto, dopo aver trasportato ospedale da campo di… - Agenzia_Ansa : Nuovo terremoto di magnitudo 6.4 al confine tra Turchia e Siria #ANSA - MSF_ITALIA : ?? Nuovo #terremoto in TURCHIA e SIRIA! Quest'ultimo sisma è estremamente preoccupante. In molti hanno già perso i p… - CYworldteam : RT @danielaavantag6: Una piccolo aiuto...un tassello in più nella ricostruzione emotiva e materiale delle zone colpite dal sisma in Turchia… - danielaavantag6 : Una piccolo aiuto...un tassello in più nella ricostruzione emotiva e materiale delle zone colpite dal sisma in Turc… -